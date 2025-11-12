Водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом на Ямале

Один человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия в Ноябрьске. Авария случилась в среду, 12 ноября, на шестом километре автодороги «Карамовская». Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По информации ведомства, около 5:30 утра столкнулись легковой автомобиль Dodge и автобус ПАЗ. После этого транспортные средства съехали в кювет и загорелись.

«Водитель автомобиля Dodge погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении правоохранителей.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства аварии. Ведется процессуальная проверка.