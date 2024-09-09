Водитель легковушки погиб при наезде на детскую площадку в Краснодарском крае
Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП на Кубани. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Авария произошла в станице Переяславской. По данным ведомства, водитель легковушки не справился с управлением из-за ухудшения самочувствия. Впоследствии машина въехала на детскую площадку.
Автомобилист скончался на месте. Травмы получили трое детей. Им потребовалась госпитализация.
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