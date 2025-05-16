Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с фурой на Урале

В пятницу, 16 мая на автодороге «Обход с. Покровское» в Артемовскмо районе произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии водитель легковушки скончался, шофера грузовика зажало в кабине. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным полицейских, мужчина, находившийся за рулем Lada Granta, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком с прицепом. Предполагаемый виновник ДТП от тяжелых травм погиб на месте.
Сейчас специалисты пытаются освободить водителя большегруза, которого зажало в кабине. Сведения о его состоянии уточняются.
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