Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с фурой на Урале

В пятницу, 16 мая на автодороге «Обход с. Покровское» в Артемовскмо районе произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии водитель легковушки скончался, шофера грузовика зажало в кабине. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным полицейских, мужчина, находившийся за рулем Lada Granta, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком с прицепом. Предполагаемый виновник ДТП от тяжелых травм погиб на месте.

Сейчас специалисты пытаются освободить водителя большегруза, которого зажало в кабине. Сведения о его состоянии уточняются.