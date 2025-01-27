Водитель легковушки погиб после столкновения с забором в Пензе
Смертельная авария с участием отечественной легковушки произошла в пензенском Цыганском поселке. Подробности сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, 47-летний водитель машины Lada Vesta, следуя по 1-му Придорожному проезду, не справился с управлением. В результате автомобилист на скорости врезался в забор.
Пострадавший скончался от полученных травм по пути в больницу. Правоохранители устанавливают детали трагедии.
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