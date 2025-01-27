Водитель легковушки погиб после столкновения с забором в Пензе

Смертельная авария с участием отечественной легковушки произошла в пензенском Цыганском поселке. Подробности сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, 47-летний водитель машины Lada Vesta, следуя по 1-му Придорожному проезду, не справился с управлением. В результате автомобилист на скорости врезался в забор.

Пострадавший скончался от полученных травм по пути в больницу. Правоохранители устанавливают детали трагедии.