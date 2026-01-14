Водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку, убиравшую снег на дороге в Удмуртии
В Сарапуле произошла трагическая авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на данные Госавтоинспекции Удмуртии.
По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил 86-летнюю женщину. Она неожиданно вышла на проезжую часть, когда убирала снег с придомовой территории.
Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Проводится проверка.
