Водитель легковушки насмерть сбил 75-летнюю женщину в Пензе

Пожилая женщина погибла под колесами легкового автомобиля в Первомайском районе Пензы. Дорожное происшествие случилось в воскресение, 23 марта, на Окружной улице. Об этом сайту «Пенза Пресс» сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по области.
Полицейские предварительно установили, что в дневное время 60-летний водитель машины ВАЗ-2109 сбил пешехода на проезжей части. От тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте.
Жертвой аварии стала 75-летняя женщина. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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