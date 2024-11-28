Водитель легковой машины погиб после столкновения с поездом в Ленинградской области

Смертельная авария, в которой погиб водитель легкового авто, произошла накануне на железнодорожном переезде между станциями «Сиверская» и «Строганово» в Ленобласти. Об этом написал сайт «Аргументы и факты», ссылаясь на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Во время происшествия водитель легковушки проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист состава № 6139 сообщением Петербург-Балтийский — Луга-1 применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.
Сообщается, что из-за случившегося поезд задержался на 48 минут.
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