Водитель легковой машины погиб после столкновения с поездом в Ленинградской области

Смертельная авария, в которой погиб водитель легкового авто, произошла накануне на железнодорожном переезде между станциями «Сиверская» и «Строганово» в Ленобласти. Об этом написал сайт «Аргументы и факты», ссылаясь на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.