Водитель легкового автомобиля врезался в опору ЛЭП в ЯНАО

ДТП, в котором пострадал водитель легковушки, произошло накануне на втором километре дороги «Подъезд к поселку Лимбияха» в ЯНАО. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на УГИБДД МВД России по региону.

Мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. Ямальца с травмами доставили в больницу. Информации о других пострадавших не поступало.

Всего с начала года в регионе зарегистрировали 3692 ДТП с 26 погибшими и 271 пострадавшим.