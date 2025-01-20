Водитель Lada вылетел с дороги в кювет в Пензенской области

Управление ГИБДД по Пензенской области сообщило о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Башмаковском районе. Авария случилась на четвертом километре трассы Поим — Башмаково — Земетчино — Ивановка, написала «Пенза-пресс» .

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Lada потерял управление и съехал в кювет. Пассажир машины — 23-летний мужчина получил серьезные повреждения, после чего его доставили в больницу.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия. Из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах региона образовалась гололедица. Автомобилистам настоятельно рекомендуется соблюдать повышенную осторожность при вождении.