Водитель Lada сбил 48-летнего мужчину в Адмиралтейском районе Петербурга

В Адмиралтейском районе Петербурга сотрудники Росгвардии передали сотрудникам ДПС водителя Lada, который сбил мужчину на пешеходном переходе около перекрестка Московского проспекта и 4-й Красноармейской улицы. Об этом сообщили Piter.TV в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.