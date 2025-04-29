Водитель Lada сбил 48-летнего мужчину в Адмиралтейском районе Петербурга

В Адмиралтейском районе Петербурга сотрудники Росгвардии передали сотрудникам ДПС водителя Lada, который сбил мужчину на пешеходном переходе около перекрестка Московского проспекта и 4-й Красноармейской улицы. Об этом сообщили Piter.TV в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Пострадавшего 48-летнего местного жителя госпитализировали.
Работники вневедомственной охраны оцепили место ДТП и вызвали скорую помощь. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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