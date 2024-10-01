Водитель LADA насмерть сбил женщину-пешехода в Пензе
Авария, в которой погибла женщина-пешеход, произошла накануне у дома № 5 по улице Кордон Сурка в Пензе. Об этом рассказала «Пенза-пресс» со ссылкой региональную Госавтоинспекцию.
Водитель Lada Granta наехал на пешехода в темное время суток. От удара женщину отбросило на проезжавшую мимо Honda Freed Spike. В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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