Водитель Lada насмерть сбил пешехода, выбежавшего на проезжую часть под Челябинском

Пешеход погиб под колесами легкового автомобиля в Аргаяшском районе Челябинской области. Происшествие случилось на автодороге Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеев, передает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

По информации полиции, 33-летний мужчина за рулем машины марки ВАЗ-21150 сбил пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть. Авария произошла в темное время суток.

Отмечается, что водитель не имел возможности среагировать и предотвратить столкновение. Сейчас стражи порядка выясняют детали ДТП, устанавливается личность погибшего.