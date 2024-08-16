Водитель LADA насмерть сбил пешехода в Тюменской области
Дорожная авария, в которой погиб пешеход, произошла накануне недалеко от Заводоуковска в Тюменской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Установлено, что водитель автомобиля Lada наехал на 58-летнего пешехода, который шел по краю дороги. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
В полиции отметили, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. ДТП случилось около девяти часов вечера.
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