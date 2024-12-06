Водитель, который сбил двухлетнего ребенка в Тюмени и скрылся, сам пришел в ГИБДД
Правоохранители нашли водителя, который сбил двухлетнего ребенка в Тюмени и скрылся. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Госавтоинспекции.
По информации ведомства, 38-летний автомобилист сам явился в ГИБДД. Мужчина заявил, что во время поездки не услышал посторонних шумов.
Сама авария произошла 3 декабря на Московском тракте. Водитель Mazda 3 сбил малыша на самокате и уехал. Момент попал на камеры видеонаблюдения.
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