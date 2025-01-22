Водитель KIA сбил пешехода на улице Станционной в Кургане

В Кургане произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 52-летний пешеход. Об этом написал сайт Ura.ru .

Авария случилась на улице Станционной, где водитель автомобиля Kia проехал на запрещающий сигнал светофора

Автомобиль, двигавшийся со стороны улицы Ленина в направлении улицы Красина, проехал регулируемый пешеходный переход на запрещенный сигнал светофора, говорится в заявлении дорожной полиции Кургана.

О состоянии пострадавшего не сообщается.