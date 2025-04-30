Водитель каршерингового авто умер после ДТП в больнице Петербурга

ДТП с летальным исходом, связанное с автомобиля каршеринга, расследуется полицией Санкт-Петербурга. Информацию изданию «Мойка 78» предоставил официальный представитель ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Вечером 29 апреля, около 20:30, на проспекте Энтузиастов, неподалеку от дома № 49, автомобиль марки Kia, управляемый мужчиной возрастом 42 года, врезался в преграду. Водитель, получивший тяжелейшие повреждения, был немедленно отправлен в медицинское учреждение, где врачи диагностировали клиническую смерть.

Несмотря на проведенную неотложную помощь, спасти пострадавшего не удалось — предварительная причина гибели мужчины указана как сердечный приступ. Обстоятельства трагедии устанавливаются.