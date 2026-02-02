Водитель каршеринга столкнулся с легковым автомобилем в Петербурге

На Литейном проспекте в Санкт-Петербурге произошла автомобильная авария, сообщил телеканал «78» .

Согласно предварительной информации, автомобиль, взятый в каршеринг, нарушил правила дорожного движения, начав разворот на пешеходном переходе. В этот момент в него въехал легковой автомобиль серого цвета, написал «МК в Питере».

У каршеринга повреждена водительская дверь, а второй автомобиль получил повреждения переднего бампера и левой фары. В результате ДТП никто не пострадал.

Сейчас сотрудники ГИБДД активно работают на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.