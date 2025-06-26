Водитель Jeep Grand Cherokee устроил массовое ДТП в Ростовской области после потери сознания

В среду, 25 июня, около 13:00 в городе Азов Ростовской области произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee почувствовал себя плохо и потерял сознание за рулем. Об этом сообщила rostovgazeta.ru.
В результате его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Газель», затем с автомобилем Toyota Camry, после чего зацепил припаркованный УАЗ «Патриот». Автомобиль Toyota Camry в результате столкновения отбросило на движущееся позади Audi A6.
В результате аварии пострадали 44-летняя женщина-водитель Toyota Camry и ее 15-летняя дочь, которая была пассажиром. Пострадавших с травмами доставили в больницу.
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