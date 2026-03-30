Водитель из Удмуртии отправится в колонию за гибель пассажирки в пьяном ДТП

Суд Удмуртии вынес приговор 50-летнему жителю Кизнера, которого признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти человека. Кроме того, установлено, что фигурант повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Трагедия случилась 2 августа 2025 года на трассе Асинер — станция Саркуз — Короленко в Кизнерском районе. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением автомобилем Daewoo Nexia и съехал с дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла его пассажирка 1967 года рождения.

Суд приговорил виновного к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении. Автомобиль осужденного конфисковали в доход государства.