Водитель из Тюмени ответит в суде за гибель 13-летнего подростка на питбайке в ДТП

В Тюмени 65-летний водитель Infiniti предстанет перед судом за смертельную аварию с участием подростка на питбайке. Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители областной прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 7 июля 2025 года на перекрестке улиц Уездная и Фармана Салманова водитель Infiniti не уступил дорогу питбайку Motoland-300. За рулем двухколесного транспортного средства находился 13-летний подросток, который в результате столкновения получил травмы, несовместимые с жизнью.

В прокуратуре отметили, что мужчина признал свою вину и добровольно возмещает моральный вред семье погибшего.