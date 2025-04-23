Водитель иномарки столкнулся с подростком на мотоцикле в Новороссийске

В Новороссийске вечером 22 апреля случилось ДТП на перекрестке улиц Ленина и Школьной в поселке Цемдолина. Об этом сообщила «Кубань 24» .

По предварительной информации, автомобиль GAC под управлением 49-летнего водителя при повороте налево не пропустил встречный кроссовый мотоцикл «Эндуро», за рулем которого находился 16-летний подросток. Произошло столкновение, в результате которого несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу.

На подростка составили несколько административных протоколов, включая управление транспортом без прав. За это также будут отвечать его законные представители.