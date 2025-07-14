Водитель иномарки стал жертвой ДТП в Выборгском районе Ленобласти

Один человек получил смертельные травмы в ДТП на территории Выборгского района. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, вечером на улице Корякова 21-летний водитель Kia Rio столкнулся на перекрестке с автомобилем Renault, за рулем которого был 54-летний мужчина. После столкновения Renault врезался в опору освещения.
В результате водитель Renault погиб. Его пассажиры — 48-летняя женщина и 18-летний юноша — были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
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