Водитель иномарки скончался после ДТП на улице Барышникова в Ижевске

Авария с трагическими последствиями произошла на улице Барышникова в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

Согласно данным ведомства, столкнулись Renault Logan под управлением 56-летнего мужчины и Skoda Rapid, которой управляла 22-летняя девушка.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя первой машины. Сейчас специалисты проводят исследование, чтобы установить прямую связь между полученными травмами и ДТП.