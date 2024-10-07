Водитель иномарки сбил женщину с девятилетним ребенком в Новосибирске

Авария, в которой пострадали 30-летняя женщина и девятилетний мальчик, произошла накануне в Первомайском районе Новосибирска. Об этом написал сайт atas.info со ссылкой на ГАИ города.

Сообщается, что пешеходы шли по нерегулируемому переходу, когда на них наехал 45-летний водитель Suzuki SX-4.

Сейчас инспекторы ДПС уточняют все обстоятельства случившегося.

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