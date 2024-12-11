Водитель иномарки сбил восьмилетнего ребенка в Сургуте

Две дорожные аварии с участием пешеходов случились во вторник, 10 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Среди пострадавших — восьмилетний ребенок. Об этом сообщает радио «Муксун» со ссылкой на сотрудников Госавтоинспекции Югры.
По сведениям полицейских, 29-летний мужчина за рулем иномарки сбил школьника на дворовой территории одного из домов по улице Просвещения в Сургуте. В результате мальчик получил различные повреждения.
Еще одним пострадавшим в ДТП стал 58-летний житель Урая. Он попал под колеса автомобиля Renault, когда пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Оба происшествия случились в темное время суток, при этом у пешеходов отсутствовали светоотражающие элементы.
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