Водитель иномарки сбил школьницу и столкнулся с легковушкой в Саратове

Дорожная авария с участием 15-летней девочки произошла в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городской отдел ГИБДД.

Происшествие случилось на проспекте 50 лет Октября. Согласно данным ведомства, водитель машины Skoda Rapid сбил школьницу, а затем врезался в ВАЗ-2115.

Несовершеннолетней потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.

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