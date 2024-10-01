Водитель иномарки сбил подростка в Приморском районе Петербурга

Авария, в которой пострадал 15-летний подросток, произошла накануне в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Водитель автомобиля Kia наехал на юношу, когда тот переходил дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте