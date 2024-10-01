Водитель иномарки сбил подростка в Приморском районе Петербурга
Авария, в которой пострадал 15-летний подросток, произошла накануне в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Водитель автомобиля Kia наехал на юношу, когда тот переходил дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги.
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