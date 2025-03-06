Водитель иномарки сбил подростка на электросамокате в Петербурге
Дорожная авария с участием 17-летнего подростка произошла на Полюстровском проспекте в Петербурге. Подробности сообщила Neva.Today.
По данным полиции, 53-летний водитель Hyundai Solaris, поворачивая налево, сбил юношу, который ехал на электросамокате во встречном направлении.
Пострадавшему потребовалась госпитализация. Медики диагностировали у пациента перелом ноги. Проводится проверка.
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