Водитель иномарки сбил подростка на электросамокате в Петербурге

Дорожная авария с участием 17-летнего подростка произошла на Полюстровском проспекте в Петербурге. Подробности сообщила Neva.Today.

По данным полиции, 53-летний водитель Hyundai Solaris, поворачивая налево, сбил юношу, который ехал на электросамокате во встречном направлении.

Пострадавшему потребовалась госпитализация. Медики диагностировали у пациента перелом ноги. Проводится проверка.

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