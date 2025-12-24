Водитель иномарки сбил мужчину на улице Аленкино в Йошкар-Оле

Утром 24 декабря в Йошкар-Оле на улице Аленкино произошел несчастный случай. Об этом написало ИА МариМедиа .

Мужчина, 50 лет, пытался перейти дорогу перед движущимся автомобилем марки Kia, управляемым водителем в возрасте 34 лет. Водитель не успел вовремя среагировать и предотвратить аварию.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил травмы. Подробности инцидента уточняются сотрудниками ГИБДД.