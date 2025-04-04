Водитель иномарки сбил 83-летнюю женщину на зебре в Ижевске

В Ижевске 83-летняя женщина попала под колеса легковушки. Подробности сообщил Udm-info со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.

Согласно данным ведомства, пенсионерку сбил 49-летний водитель Skoda Fabia. В момент ДТП пешеход пересекала проезжую часть по зебре.

Пострадавшей потребовалась госпитализация. Организована проверка.

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