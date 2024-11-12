Водитель иномарки сбил 58-летнюю женщину в Пензе

Авария, в которой пострадала 58-летняя женщина, произошла накануне в  микрорайоне Дальнее Арбеково в Пензе. Об этом рассказала «Пенза-пресс» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по региону.

Водитель автомобиля Ford Focus наехал на женщину-пешехода в темное время суток. Пострадавшую экстренно доставили в больницу с места аварии. О ее состоянии не сообщается.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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