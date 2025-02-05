Водитель иномарки пострадал, съехав в кювет на трассе под Пензой
Автомобилист пострадал в аварии с иномаркой, которая произошла в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные УГИБДД по региону.
Согласно информации ведомства, на 506-м километре трассы М-5 «Урал» водитель машины Nissan X-Trail съехал в кювет, после чего внедорожник перевернулся.
Мужчина получил травмы различной степени тяжести. Ему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
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