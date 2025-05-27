Водитель иномарки попал в больницу после столкновения со столбом в Саратовской области

Ночная поездка обернулась госпитализацией для водителя иномарки. Авария произошла в Гагаринском районе Саратовской области, сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на городской отдел ГИБДД.

Согласно данным ведомства, автомобилист, следуя по трассе за рулем машины Mitsubishi, не справился с управлением. В результате иномарка протаранила опору ЛЭП.

При столкновении со столбом мужчина получил травмы. Проводится проверка.