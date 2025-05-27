Водитель иномарки попал в больницу после столкновения со столбом в Саратовской области
Ночная поездка обернулась госпитализацией для водителя иномарки. Авария произошла в Гагаринском районе Саратовской области, сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городской отдел ГИБДД.
Согласно данным ведомства, автомобилист, следуя по трассе за рулем машины Mitsubishi, не справился с управлением. В результате иномарка протаранила опору ЛЭП.
При столкновении со столбом мужчина получил травмы. Проводится проверка.
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