Водитель иномарки попал в больницу после ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде
Дорожная авария с участием грузовика произошла на Бурнаковском проезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 26-летний водитель машины Audi выбрал небезопасную дистанцию, из-за чего столкнулся с КамАЗом, который следовал впереди.
Предполагаемому виновнику ДТП потребовалась госпитализация. Правоохранители организовали проверку.
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