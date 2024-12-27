Водитель иномарки погиб в столкновении с грузовиком в ХМАО
Дорожное происшествие унесло жизнь 46-летнего автомобилиста в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей регионального УГИБДД России.
По информации полицейских, авария случилась на 810-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель машины Audi не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный КамАЗ.
В результате шофер иномарки получил несовместимые с жизнью повреждения и скончался до приезда медиков. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.
Росавиация озвучила новые данные о крушении Embraer 190. Главное
Лифт с 2 девушками рухнул на станции МЦД «Новогиреево»
Автоинспекторы в Лобне провели мастер-класс для школьников
Турнир по мини-футболу «Кубок отцов» прошел в Дмитрове
Незаконно построенный хостел снесут в мытищинской деревне Бородино
Новый поезд «Москва-2026» появится в столичном метро в 2025 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте