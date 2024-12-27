Водитель иномарки погиб в столкновении с грузовиком в ХМАО

Дорожное происшествие унесло жизнь 46-летнего автомобилиста в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей регионального УГИБДД России.

По информации полицейских, авария случилась на 810-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель машины Audi не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный КамАЗ.

В результате шофер иномарки получил несовместимые с жизнью повреждения и скончался до приезда медиков. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.