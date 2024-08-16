Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком в Курганской области

Смертельная авария с участием иномарки и большегруза Scania произошла накануне на 378-километре автодороги «Иртыш» в Курганской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГАИ региона.

Водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Duster. Мужчина за рулем легкового автомобиля скончался на месте ДТП.

В аварии также пострадали 45-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей из Renault. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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