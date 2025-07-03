Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на трассе в Саратовской области

ДТП с участием иномарки и фуры произошло в Озинском районе Саратовской области. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы. Об этом корреспонденту телеканала «Саратов 24» сообщили представители региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, 2 июля в 18:15 недалеко от поворота на поселок Озинки столкнулись автомобиль Hyundai, которым управлял мужчина (его данные уточняются), и фура под управлением водителя 1985 года рождения. В результате произошедшего шофер иномарки скончался на месте от полученных травм.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
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