Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на трассе в Саратовской области

ДТП с участием иномарки и фуры произошло в Озинском районе Саратовской области. В результате аварии водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы. Об этом корреспонденту телеканала «Саратов 24» сообщили представители региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, 2 июля в 18:15 недалеко от поворота на поселок Озинки столкнулись автомобиль Hyundai, которым управлял мужчина (его данные уточняются), и фура под управлением водителя 1985 года рождения. В результате произошедшего шофер иномарки скончался на месте от полученных травм.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.