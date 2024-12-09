Водитель иномарки погиб при столкновении с троллейбусом в Чебоксарах

Смертельная авария произошла на остановке общественного транспорта в Чебоксарах. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на данные МВД РФ по Чувашской Республике.

Согласно информации ведомства, на Эгерском бульваре 20-летний водитель машины Kia Ceed на скорости влетел в троллейбус. При столкновении молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что предполагаемому виновнику ДТП выдали водительское удостоверение два года назад. Проводится проверка.