Водитель иномарки погиб при столкновении с троллейбусом в Чебоксарах
Смертельная авария произошла на остановке общественного транспорта в Чебоксарах. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные МВД РФ по Чувашской Республике.
Согласно информации ведомства, на Эгерском бульваре 20-летний водитель машины Kia Ceed на скорости влетел в троллейбус. При столкновении молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.
Известно, что предполагаемому виновнику ДТП выдали водительское удостоверение два года назад. Проводится проверка.
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