Водитель иномарки погиб при столкновении с троллейбусом в Чебоксарах

Смертельное ДТП с участием троллейбуса и легковушки произошло в Чебоксарах. Авария случилась в воскресенье, 8 декабря, на остановке «Эгерский бульвар». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Чувашии.
По информации полицейских, около 22:30 водитель автомобиля Kia Ceed на скорости врезался в троллейбус, стоявший на остановке. В момент столкновения в общественном транспорте находились шофер, кондуктор и один пассажир. Они не пострадали.
В результате происшествия 20-летний автомобилист получил тяжелые травмы и скончался до приезда медиков. Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.
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