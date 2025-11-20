Водитель иномарки погиб при столкновении с деревом в Амурской области

Один человек погиб и двое детей пострадали в ДТП на территории Амурской области. Авария произошла в поселке Соловьевск. Об этом сообщил сайт «СвободнаяПресса » со ссылкой на представителей Госавтоинспекции по региону.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля Honda Vezel 1998 года рождения не справился с управлением и съехал с проезжей части, врезавшись в дерево. В результате аварии автомобилист скончался на месте от тяжелых травм, двух детей госпитализировали с различными ранениями. Данные об их состоянии уточняются.