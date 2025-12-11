Водитель иномарки погиб при съезде в кювет на трассе в Светогорске

ДТП со смертельным исходом произошло в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По опубликованной информации, во вторник, 9 декабря, около 23:20 на 44-м километре дороги, ведущей к МАПП «Светогорск», 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze не справился с управлением, отметил телеканал «Санкт-Петербург».

В результате машина съехала в кювет. Водитель иномарки получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.