Водитель иномарки перевернулся и врезался в столб при попытке уйти от полиции в Свердловской области

Погоня за нарушителем в поселке Тугулым Свердловской области обернулась дорожной аварией. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Полицейские начали преследование после отказа водителя машины Chevrolet остановиться. При попытке уйти от сотрудников 23-летний автомобилист не справился с управлением. В результате иномарка перевернулась и врезалась в столб.

Известно, что ранее мужчина уже 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.