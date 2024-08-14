Водитель иномарки насмерть сбил полицейского на Ставрополье и получил 11 лет колонии
Суд в Ставропольском крае вынес приговор по делу о дорожной аварии, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Установлено, что водитель Mercedes, набрав высокую скорость, не справился с управлением и насмерть сбил двух пешеходов. Погибшими оказались инспектор ДПС и автомобилист, которого остановили ранее.
Сразу после ДТП обвиняемый скрылся, однако позже был задержан. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии-поселении.
ВСУ в Мартыновке оказались под мощным ударом ВС России
НПК «Дедал» из Дубны представит инновационные разработки на форуме «Армия»
Экскурсию для абитуриентов провели в колледже «Подмосковье»
Волоколамск примет участие в проекте «Александрова дорога» 17 августа
Атаковавшие Шебекино украинские дроны ранили двух жителей
Московский медиафестиваль пройдет в августе на ВДНХ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте