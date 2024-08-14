Водитель иномарки насмерть сбил полицейского на Ставрополье и получил 11 лет колонии

Суд в Ставропольском крае вынес приговор по делу о дорожной аварии, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Установлено, что водитель Mercedes, набрав высокую скорость, не справился с управлением и насмерть сбил двух пешеходов. Погибшими оказались инспектор ДПС и автомобилист, которого остановили ранее.

Сразу после ДТП обвиняемый скрылся, однако позже был задержан. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии-поселении.