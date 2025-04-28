Водитель иномарки насмерть сбил мужчину на темной трассе в Челябинской области

Пешеход стал жертвой ДТП на трассе в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России.
Согласно данным ведомства, в ночь на 28 апреля 37-летний водитель Skoda Octavia сбил мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Организована проверка.
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