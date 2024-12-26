Водитель иномарки насмерть сбил 34-летнего мужчину в Кузнецке

Смертельное ДТП случилось в городе Кузнецке Пензенской области. Жертвой аварии стал мужчина 1990 года рождения. об этом сообщает сайт «ПензаПресс» со ссылкой на областное отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла на 752-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал». Мужчина 1970 года рождения, управлявший автомобилем Omoda C5, сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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