Водитель иномарки насмерть сбил 21-летнего пешехода в Удмуртии

Авария, в результате которой погиб 21-летний пешеход, произошла накануне в Увинском районе Удмуртии. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по региону.

В ведомстве выяснили, что женщина-водитель автомобиля Toyota наехала на молодого мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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