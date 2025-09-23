Водитель иномарки нарушил ПДД и столкнулся с лосем на трассе в ХМАО

Автомобиль съехал в кювет после столкновения с лосем на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Авария произошла в понедельник, 22 сентября, около 19:22 на 75-м километре автодороги «Иртыш». Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным полицейских, 21-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai Solaris превысил безопасную скорость движения и не учел видимость на дороге, в результате чего врезался в лося. После столкновения с животным машина съехала с проезжей части.

Водитель иномарки получил различные травмы. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима и призвали к повышенной внимательности с учетом времени суток, погодных условий и особенностей местности.