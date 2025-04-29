Водитель и пассажир мотоцикла пострадали в ДТП с иномаркой в Йошкар-Оле

Дорожная авария с участием мотоцикла произошла на улице Медицинской в Йошкар-Оле. Об этом сообщил сайт « МариМедиа » со ссылкой на региональную ГАИ.

Согласно данным ведомства, 28-летний байкер, не убедившись в безопасности маневра, вышел на обгон и столкнулся с Chevrolet Klan.

В ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Оба находились без защитной экипировки.