Водитель и пассажир мотоцикла пострадали в ДТП с иномаркой в Йошкар-Оле
Дорожная авария с участием мотоцикла произошла на улице Медицинской в Йошкар-Оле. Об этом сообщил сайт «МариМедиа» со ссылкой на региональную ГАИ.
Согласно данным ведомства, 28-летний байкер, не убедившись в безопасности маневра, вышел на обгон и столкнулся с Chevrolet Klan.
В ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Оба находились без защитной экипировки.
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