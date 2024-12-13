Водитель и кондуктор троллейбуса пострадали при столкновении с автобусом в Петербурге
Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Кировском районе Петербурга. Не обошлось без пострадавших, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, водитель автобуса, следуя по Ленинскому проспекту, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с троллейбусом.
Женщина, управлявшая второй машиной, и кондуктор получили травмы. В отношении предполагаемого виновника ДТП составили административный протокол.
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