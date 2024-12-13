Водитель и кондуктор троллейбуса пострадали при столкновении с автобусом в Петербурге

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Кировском районе Петербурга. Не обошлось без пострадавших, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, водитель автобуса, следуя по Ленинскому проспекту, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с троллейбусом.

Женщина, управлявшая второй машиной, и кондуктор получили травмы. В отношении предполагаемого виновника ДТП составили административный протокол.