Водитель гузовика погиб в аварии под Саратовом

Сегодня под Саратовом грузовик FAW столкнулся с самосвалом. Один человек погтб. Об этом сообщил сайт телеканала «Саратов 24», ссылаясь на информацию от региональной Госавтоинспекции.

По сведениям ведомства, авария произошла в 12:40 на 310 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, вблизи кафе «Дубрава» и гостиницы «Турист». В результате ДТП 26-летний водитель  грузовика погиб, сидевший за рулем самосвала не пострадал.

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